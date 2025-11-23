Online-Angebote am Black Friday locken Kunden mit Tiefstpreisen an und lullen sie mit dem Versprechen auf sichere Abwicklung des Geschäfts ein. So fallen immer wieder Konsumentinnen und Konsumenten auf unprofessionelle und dubiose Webseiten herein und sitzen schliesslich statt mit der erwünschten Ware mit einer Belastung des Bankkontos oder der Kreditkarte da. Dabei ist es gar nicht so schwer, dubiose Anbieter zu erkennen, wenn man sich an ein paar Regeln hält.