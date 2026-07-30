Schneider Electric erhöht nun die Ziele und peilt für 2026 ein Umsatzplus aus eigener Kraft von 10 bis 13 Prozent an, wie die Franzosen am Donnerstag in Rueil-Malmaison mitteilten. Bisher hatte der Konzern hier ein Wachstum von lediglich bis zu 10 Prozent in Aussicht gestellt. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita) soll jetzt organisch um 14 bis 19 Prozent zulegen, an beiden Enden der Spanne jeweils vier Prozentpunkte mehr als bisher angepeilt.