Schneider Electric war früher vor allem für Industriekomponenten wie Sicherungen und Schutzschalter bekannt. Inzwischen liefert das Unternehmen ​die ​grundlegende Infrastruktur für Rechenzentren, von Kühlanlagen ⁠und Serverschränken bis hin zu wichtigen Stromverteilungsanlagen. Die ​grosse Nachfrage nach ⁠Rechenzentren, insbesondere aus den USA, treibt den Gewinn des Konzerns an ‌und bietet eine wachsende Einnahmequelle. Im Juli hatte Schneider Electric nach Rekordergebnissen im ersten Halbjahr seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr ‌angehoben. Dabei setzte das Unternehmen auf eine starke Nachfrage ​nach seiner Industriesoftware und KI-gestützten Werkzeugen.