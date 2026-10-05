Der französische Technologiekonzern Schneider Electric steht einer mit dem Vorgang vertrauten Person zufolge kurz vor der Übernahme des US-Softwareunternehmens PTC für rund 20 Milliarden Dollar. Eine entsprechende Vereinbarung könnte am Montag verkündet werden, sagte der Insider der Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag (Ortszeit). Die Gespräche zwischen den beiden Unternehmen dauerten jedoch noch an. Es sei nicht sicher, ob sie tatsächlich zu einem Abschluss führten. Für eine Stellungnahme waren Schneider Electric und PTC ausserhalb der regulären Geschäftszeiten zunächst nicht zu erreichen.
Das in Boston ansässige Unternehmen PTC hat nach LSEG-Daten einen Börsenwert von 15,63 Milliarden Dollar. Die Firma bietet Softwarelösungen für die Entwicklung, Fertigung und Wartung von Produkten in verschiedenen Branchen an und profitiert ebenfalls von einer wachsenden Nachfrage nach KI-gestützten Werkzeugen. Für Schneider Electric wäre der Zukauf ein weiterer Schritt beim Ausbau des Softwaregeschäfts. Im Juni hatte der Konzern die Übernahme von Cognite Holding vereinbart, einem nicht börsennotierten Anbieter von KI-Software und Industriedaten.
Schneider Electric war früher vor allem für Industriekomponenten wie Sicherungen und Schutzschalter bekannt. Inzwischen liefert das Unternehmen die grundlegende Infrastruktur für Rechenzentren, von Kühlanlagen und Serverschränken bis hin zu wichtigen Stromverteilungsanlagen. Die grosse Nachfrage nach Rechenzentren, insbesondere aus den USA, treibt den Gewinn des Konzerns an und bietet eine wachsende Einnahmequelle. Im Juli hatte Schneider Electric nach Rekordergebnissen im ersten Halbjahr seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben. Dabei setzte das Unternehmen auf eine starke Nachfrage nach seiner Industriesoftware und KI-gestützten Werkzeugen.
(Reuters)