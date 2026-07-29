Laut der Agentur steht ein Preis je Shelly-Aktie von rund 70 Euro im Raum, womit das Unternehmen mit rund 1,3 Milliarden Euro bewertet würde. Der Shelly-Aktienkurs war auf den Bloomberg-Bericht hin stark gestiegen. Zuletzt kosteten die im Nebenwerteindex SDax notierten Papiere 66 Euro und damit knapp 14 Prozent mehr als am Vortag.