Schneider Electric hat sich bereits ein grosses Stück vom Kuchen gesichert. So habe sich Shelly-Gründer Dimitar Dimitrov verpflichtet, seinen Anteil von rund 29 Prozent anzudienen, hiess es. Auch Mitgründer Svetlin Todorov, Inhaber von rund 28 Prozent, wolle sich in zwei Tranchen von den Papieren trennen. Voraussetzung für das Gelingen des Vorhabens ist jedoch, dass der französische Konzern am Ende mindestens 95 Prozent direkt oder mittelbar an Shelly halte. Zudem müssen die Regulierungsbehörden zustimmen.