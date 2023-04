Insgesamt lag das Verkaufsvolumen in der Zeitspanne von September bis Februar bei 1131 Kilotonnen nach 1165 Kilotonnen im Vorjahressemester. Bedenkt man allerdings, dass das Verkaufsvolumen im ersten Quartal (September bis November) um 5,1 Prozent abnahm, dann befand sich das Unternehmen im zweiten Jahresviertel bereits wieder auf dem Weg der Besserung. So betont BC denn auch in der Mitteilung, dass das Verkaufsvolumen im zweiten Quartal nur um 0,5 Prozent gesunken sei.