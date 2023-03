Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz sieht keine grössere Gefahr für Anlegerinnen und Anleger nach dem Banken-Crash in den USA. Die Finanzbehörden hätten klar, scharf und schnell reagiert, sagte Scholz am Montag in Berlin. Das zeige, "dass diese Lage sehr genau beobachtet" werde. "Das ist das Beste, was man zur Sicherheit von Anlagen unternehmen kann. Insofern ist das wirklich kein Grund, dass sich irgendjemand hier in Deutschland grosse Sorgen machen muss."