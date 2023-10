«Die Stimmen, die auf eine rechtspopulistische Partei in Deutschland entfallen sind, müssen uns besorgen», sagte der SPD-Politiker am Dienstag in Hamburg nach dem Ende der deutsch-französischen Kabinettsklausur. «Es gibt gar keinen Zweifel daran, dass dort politische Positionen vertreten werden, die mit den Vorstellungen, die wir von Freiheit, Demokratie, von Rechtsstaatlichkeit, von sozialer Marktwirtschaft, von Sozialstaat und Bildungsstaat haben, nicht gut vereinbar sind», fügte der Kanzler hinzu. Dies gelte auch für die EU-Zusammenarbeit, die Grundlage für den Wohlstand, aber auch der Sicherheit in Deutschland sei.