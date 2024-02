Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hat beste Chancen, neuer Generalsekretär der Nato zu werden: Die Bundesregierung, die USA und Grossbritannien sprachen sich am Donnerstag für den noch amtierenden Regierungschefs in Den Haag aus. «Mit seiner immensen Erfahrung, seiner grossen sicherheitspolitischen Expertise und seinem ausgeprägten diplomatischen Geschick ist Mark Rutte ein herausragender Kandidat für den Posten des Nato-Generalsekretärs», sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit zur Nachrichtenagentur Reuters. «Der Kanzler unterstützt eine Nominierung von Mark Rutte als neuen Generalsekretär der Nato.» Ein US-Vertreter sagte Reuters am Donnerstag, auch Präsident Joe Biden befürworte die Kandidatur. Das britische Aussenministerium teilte ebenfalls mit, die Regierung in London stehe hinter Rutte.