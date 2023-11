Die Bundesregierung befinde sich in sehr konstruktiven und sehr zielorientierten Gesprächen, wie ein notwendiges Absicherungspaket für das Auftragsvolumen aussehen könnte, sagte Scholz am Mittwoch bei der Eröffnung einer Elektrolyseur-Fertigung von Siemens Energy und Air Liquide in Berlin. An den Gesprächen seien ein Bankenkonsortium sowie die Grossaktionär Siemens AG intensiv involviert. «Denn ich erwarte, dass jetzt alle Beteiligten ihren Beitrag leisten», fügte Scholz hinzu. «Ich bin zuversichtlich, dass wir sehr bald zu einer guten Lösung kommen werden, wenn jetzt alle ihrer Verantwortung gerecht werden.»