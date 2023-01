SPD-Co-Chefin Saskia Esken liess sich am Sonntag nicht auf ein Nein zu Forderungen nach Kampfflugzeugen für die Ukraine festlegen. In einem ARD-Interview vermied die Co-Parteivorsitzende am Sonntagabend eine klare Aussage. "Es kommt ja ganz entscheidend darauf an, dass eben Deutschland und dass auch die Nato nicht Kriegspartei werden", sagte Esken auf die Frage, ob sie die Lieferung von Kampfflugzeugen ausschliesse. Man sei in sehr enger Abstimmung mit den Verbündeten. Scholz hatte dem "Tagesspiegel" gesagt, dass sich die Frage der Lieferung von Kampfflugzeugen nicht stelle.