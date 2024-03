«Wir sind ... ganz zuversichtlich, dass es jetzt, wenn auch in veränderter Form, beschlossen wird», sagte Scholz am Freitag auf der Internationalen Handwerksmesse in München zu der am 22. März anstehenden Abstimmung in der Länderkammer über das steuerliche Entlastungspaket für Firmen. «Es ist wichtig, dass dieses zentrale Zeichen als Anregung für Investitionstätigkeit vieler Unternehmen in Deutschland auch tatsächlich gelingt», mahnte er.