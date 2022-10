"Eine Abkopplung von China ist für unsere Unternehmen keine Option: China ist ein wichtiger Wachstumsmarkt und ein wichtiger Lieferant für bezahlbare Vorprodukte", sagte Dombrovskis am Dienstag in Berlin auf dem Maschinenbaugipfel des Branchenverbands VDMA. "Ich würde dafür plädieren, den Schwerpunkt auf Diversifizierung und besseres Risikomanagement zu legen", fügte er hinzu. Die EU werde die Beziehungen mit China mit Pragmatismus und ohne Naivität entwickeln. Nötig sei mehr Reziprozität, also die gleiche Behandlung von chinesischen und europäischen Firmen. "Wir müssen in der Lage sein, uns zu verteidigen." Dafür gebe es eine Reihe von Instrumenten.