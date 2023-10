Während Scholz sowohl die EU-Perspektive für die Westbalkan-Staaten, die Ukraine und die Republik Moldau bekräftigte, bremste Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban in der Ukraine-Debatte. «Wir hatten noch nie den Beitritt eines Landes, das sich im Krieg befindet», sagte Orban in Granada. Vor einer Entscheidung müsse erst ein strategisches Papier vorgelegt werden, was ein Beitritt bedeuten würde. Orban erwähnte dabei sowohl die Kosten für ein EU-Mitglied Ukraine als auch Sicherheitsfragen. Es brauche erst eine Diskussion, dann eine Entscheidung, sagte er zu Forderungen in der EU, die Beitrittsgespräche bereits in diesem Jahr beginnen zu lassen.