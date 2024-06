«Die Bundesregierung hat grösstes Interesse an einer starken Luft- und Raumfahrtbranche in Deutschland und Europa», sagte Scholz am Mittwoch in Berlin zur Eröffnung der Internationalen Luftfahrtausstellung (ILA). «Deshalb werden wir noch in dieser Legislaturperiode 20 weitere Eurofighter bestellen – zusätzlich zu den 38 Flugzeugen, die derzeit noch in der Pipeline sind», fügte der Kanzler hinzu. Er sprach von einer nötigen «verteidigungsindustriellen Kehrtwende». Die Regierung werde sich auch für weitere Möglichkeiten etwa beim Export des Eurofighters einsetzen. «Ich setze mich mit Nachdruck für den Erhalt und den Ausbau von Produktionskapazitäten ein», sagte er mit Blick auf die Rüstungsindustrie.