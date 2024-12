«Gerade weil Fehlentscheidungen des Managements zu der schwierigen Situation beigetragen haben, wäre das nicht in Ordnung.» Scholz betonte, es sei weiterhin richtig, den technologischen Umbruch entschlossen voranzutreiben und auf Elektromobilität zu setzen. Er kritisierte laut Bericht die EU-Kommission für geplante Strafzahlungen an Autohersteller wegen verfehlter CO 2 -Ziele. «Ich halte nichts davon, Herstellern mit milliardenschweren Strafzahlungen zu drohen», sagte er laut Vorabbericht. Das Geld solle besser in die Entwicklung der Elektromobilität fliessen, da der Markt langsamer wachse als erwartet.