«Ab kommendem Jahr drohen unseren Unternehmen Strafzahlungen an Brüssel, wenn sie die Flottengrenzwerte der EU nicht einhalten. Das will ich mit allen Mitteln verhindern», sagte der SPD-Politiker am Samstag in Berlin beim Wahlkampfauftakt seiner Partei für die vorgezogenen Neuwahlen am 23. Februar. «Niemandem ist geholfen – am allerwenigsten dem Klima –, wenn unsere Autohersteller Milliarden an Brüssel überweisen statt hier in Deutschland in saubere Mobilität zu investieren», sagte er.