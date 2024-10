«Gemessen am Bruttoinlandsprodukt wird in den USA dreimal so viel wie in Deutschland als Wagniskapital investiert. So geht es nicht weiter», sagte Scholz am Montag auf dem Digitalgipfel der Bundesregierung in Frankfurt am Main. «Nur mit mehr Risikoaffinität können wir unsere grossen Baustellen angehen», fügte er hinzu. Deutschland sei erfolgreich, müsse aber seine Produktivität steigern.