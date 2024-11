«Dass ich noch vor Weihnachten die Vertrauensfrage stelle, ist für mich überhaupt kein Problem», sagte der SPD-Politiker am Sonntagabend in der ARD. Allerdings machte er dies davon abhängig, dass sich SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich und Oppositionsführer Friedrich Merz auf einen Termin einigen. «Ich bin damit einverstanden: Wenn sich Mützenich und Merz einigen, daran werde ich mich orientieren», betonte der Kanzler in der Sendung «Caren Miosga». «Ich klebe nicht an meinem Amt», fügte Scholz hinzu. Er setze aber auf eine Wiederwahl, betonte der SPD-Politiker. Der Vorsprung der Union lasse sich aufholen.