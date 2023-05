Die Bundesregierung wolle trotz der schwachen Baukonjunktur am Ziel von 400.000 Wohnungen pro Jahr festhalten, sagte Scholz am Mittwoch auf dem Sparkassentag in Hannover laut Redemanuskript. "Bezahlbares Wohnen ist eine, wenn nicht die zentrale soziale Frage unserer Zeit", sagte der SPD-Politiker. Früher seien bei noch höheren Zinsen sogar noch mehr Wohnungen gebaut worden. Das Statistische Bundesamt hatte vor wenigen Tagen mitgeteilt, dass 2022 insgesamt 295'300 Wohnungen und damit 0,6 Prozent mehr gebaut wurden als im Jahr davor.