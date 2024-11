Scholz stimmt sich mit Kiew ab

Der Bundeskanzler hatte im Vorfeld mit Selenskyj telefoniert und werde dies auch im Nachgang zu dem Gespräch mit Putin erneut tun, hiess es. Um den Eindruck eines diplomatischen Alleingangs zu vermeiden, hiess es in Regierungskreisen in Berlin, dass Scholz auch andere Alliierte in EU und Nato unterrichten werde. Das Telefonat sei eng im G7-Kreis und mit den Partnern USA, Frankreich und Grossbritannien abgesprochen gewesen. Der Kontakt zwischen Scholz und Putin sei auch mit dem Auswärtigen Amt abgestimmt, hiess es im deutschen Aussenministerium. Es sei deutsche Position, dass man nicht über die Köpfe der Ukraine verhandeln dürfe.