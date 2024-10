Dies spiegelt auch den allgemeinen politischen Druck in der Europäischen Union wider: Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni drängte diese Woche bei einem Treffen mit ihren Amtskollegen in Brüssel auf strengere Regeln, um die Zahl der Migranten in die EU zu reduzieren. Die neue französische Regierung erwägt ein neues Einwanderungsgesetz, eine zentrale Forderung des Rassemblement National von Marine Le Pen, die de facto zum Zünglein an der Waage in einem stark gespaltenen Parlament geworden ist.