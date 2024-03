Braucht es Bundeswehr-Soldaten in der Ukraine?

Ein Teil der Debatte kreist um die Annahme, dass Scholz behauptet habe, Bundeswehr-Soldaten müssten für den Taurus-Einsatz in der Ukraine selbst eingesetzt werden. Das hat der Kanzler allerdings so nie gesagt. Bei der dpa betonte er am Montag zwar als generelle Linie, dass es keine Bundeswehrsoldaten in der Ukraine geben dürfe. Er fügte aber mit Blick auf Taurus hinzu: «Deutsche Soldaten dürfen an keiner Stelle und an keinem Ort mit den Zielen, die dieses System erreicht, verknüpft sein - auch nicht in Deutschland.» Hintergrund ist, dass die Steuerung der Zieldaten für Taurus auch aus Deutschland heraus erfolgen könnte. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat die Debatte noch verkompliziert, weil er vor wenigen Tagen auf eine entsprechende Frage kryptisch von verschiedenen Taurus-Systemen gesprochen hat - die etwa auch in Südkorea eingesetzt werden. Übrigens: Für einen Einsatz von Bundeswehrsoldaten in der Ukraine bräuchte es - anders als in Grossbritannien - einen Parlamentsbeschluss.