Er wisse aus den Gesprächen auf dem G7-Gipfel, dass "fast alle" von denen, die sich bei den Vereinten Nationen (UN) bei der Verurteilung Russlands enthalten hätten, mittlerweile genau wüssten, was gerade passiere und dass Russland aus imperialistischen Motiven die Ukraine überfallen habe, sagte Scholz am Sonntag in Hiroshima am Rande des G7-Gipfels. Macron hatte die Gespräche des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit Staats- und Regierungschefs von Schwellenländern wie Indien und Brasilien am Rande des Gipfels schon am Samstag als "Wendepunkt" bezeichnet.