Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) haben am Sonntagabend im ersten TV-Duell vor der Bundestagswahl Meinungsunterschiede in zentralen Politikfeldern wie der Steuer-, Wirtschafts- und Migrationspolitik deutlich gemacht. Die von wenigen Ausnahmen sachlich geführte Debatte in ARD und ZDF endete mit einem Handschlag, den Scholz Merz anbot. Beide zeigten sich am Ende überzeugt, dass ihre Parteien bei der Wahl siegen würde. Merz betonte, dass er auch keine Probleme für Koalitionsverhandlungen mit den Grünen oder der SPD erwarte. Aktuell liegt die Union in Umfragen deutlich vorn.