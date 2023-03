In einer Rede vor dem Bundestag in Berlin sagte Scholz am Donnerstag, es sei enttäuschend, dass China eine “klare Verurteilung des russischen Angriffs”, auf die sich die Staats- und Regierungschefs noch auf dem G20-Gipfel in Bali im vergangenen Jahr geeinigt hatten, beim jüngsten Treffen der G20-Finanzminister nicht bekräftigt habe.