Auch für Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner kommt eine Kanzlerkandidatur demnach nicht infrage. Von allen befragten Regierungsmitgliedern sprach er den Angaben zufolge am sorgenvollsten über die nächste Bundestagswahl: «Wenn diese Regierung es nicht schafft, die wirtschaftliche Stärke dieses Landes zu entwickeln und das Land wieder auf den wirtschaftlichen Erfolgspfad zu führen, dann wird es sehr schwer mit der Wiederwahl.» Die Dokumentation «Ernstfall – Regieren am Limit» von Journalist und Filmautor Stephan Lamby wird am 11. September in der ARD ausgestrahlt und ist ab 10. September in der ARD-Mediathek zu sehen.