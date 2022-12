Auch Aktienivestoren wie Vikas Perschad von M&G Investments profitieren von der Entscheidung der japanischen Notenbank. In Erwartung eines Schwenks der BoJ hatte Pershad in diesem Monat japanische Exporteure zugunsten von Banken und Versicherungen verkauft. Der Schritt erwies sich als vorausschauend. Werte wie Mitsubishi UFJ Financial Group und Sumitomo Mitsui Financial Group waren am Dienstag in Asien stark gesucht, mit zeitweisen Kursanstiegen um mehr als 8 Prozent in der Folge.