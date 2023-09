In Deutschland ist Schott Pharma der dritte Börsenneuling in diesem Jahr. Die Thyssenkrupp-Wasserstofftochter Nucera hatte vor der Sommerpause 605 Millionen Euro erlöst, der Cloud- und Webhosting-Anbieter Ionos zu Jahresbeginn 447 Millionen Euro. Weitere Börsenkandidaten, denen das erfolgreiche Debüt von Schott Pharma Rückenwind geben könnte, stehen schon in den Startlöchern. Der Augsburger Panzergetriebe-Hersteller Renk hat seine Erstnotiz für den 5. Oktober geplant und peilt bei seiner Rückkehr an den Aktienmarkt einen Börsenwert von 1,5 bis 1,8 Milliarden Euro an. Der Finanzinvestor Triton will 27 Prozent an Renk verkaufen und damit bis zu 486 Millionen Euro erlösen.