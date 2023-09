Die Deutsche Bank, BNP Paribas und Bank of America begleiten den Börsengang federführend. Reisse sprach von einem «guten Zeitpunkt» für den Gang aufs Parkett. Dabei kommen Börsengänge nicht nur in Deutschland seit längerem nicht so richtig in Gang. In diesem Jahr stach hierzulande bisher Nucera hervor. Der Industriekonzern Thyssenkrupp hatte seine Wasserstoff-Tochter im Juli an die Börse gebracht. Die Emission brachte gut 600 Millionen Euro ein. Die Parfümeriekette Douglas plant Insidern zufolge 2024 eine mögliche Rückkehr an die Börse.