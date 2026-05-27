Der Chef des UMG-Grossaktionärs Bollore, Cyrille Bollore, erteilte ⁠dem Übernahmevorstoss am Mittwoch eine klare Absage. «Wir sind der Meinung, dass ‌der Preis bei weitem nicht stimmt», sagte ‌Bollore auf der Hauptversammlung des ​Konzerns. Ackman mache zudem kein Angebot mit eigenem Geld, sondern mit den Mitteln von UMG. Auch sei Ackmans schroffer Führungsstil unvereinbar mit der langfristigen Strategie des Musiklabels. «Was ‌mich betrifft, ist es so, als wäre es bereits abgelehnt worden», fügte Bollore hinzu.