In Europa steht der italienische Schuldenberg in Höhe von 2,4 Billionen Dollar im Zentrum der Sorgen. Nach einer gesenkten Wachstumsprognose und angehobenen Projektionen für das Haushaltsdefizit war die Risikoprämie für italienische Staatsanleihen in diesem Monat sprunghaft angestiegen. Währungshüter der EZB sehen Insidern zufolge noch keinen Handlungsbedarf für Hilfsaktionen. Im November aber will die Ratingagentur Moody’s Italien erneut bewerten. Eine Herabstufung in dem Ramschbereich (Non-Investment Grade) würde Experten zufolge einen Kipppunkt darstellen. Ein solches Szenario hätte erhebliche Auswirkungen auf Südeuropa, warnt Jim Leaviss vom Vermögensberater M&G Investments.