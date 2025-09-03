Die Gründe: Händler verweisen neben der vergleichsweise hohen Inflation auf der Insel auf Sorgen der Anleger angesichts des angespannten Staatshaushalts. Finanzministerin Rachel Reeves dürfte in der zweiten Novemberhälfte ihren Etat vorlegen. Investoren seien besorgt, dass mögliche Steuererhöhungen das Wachstum dämpfen könnten, ohne jedoch hohe Einnahmen zu erzielen, sagt Portfoliomanagerin Emma Moriarty von CG Asset Management. «Die Marktteilnehmer fürchten ein steigendes Angebot an Anleihen», erklärt sie. «Und dies in einem Umfeld, in dem die traditionell preisunsensiblen Käufer - die Zentralbanken im Rahmen ihrer Anleihenkaufprogramme und die Pensionsfonds - möglicherweise nicht in gleichem Masse reagieren können.» Investoren müssen daher mit höheren Zinsen gelockt werden.