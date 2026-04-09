Der Schuldenstand des Bundes erhöhte sich im vierten Quartal um 32,2 Milliarden Euro auf 1,84 Billionen Euro. Verantwortlich dafür waren dem Statistikamt zufolge vor ‌allem die Sondervermögen. So stieg die Verschuldung des Sondervermögens Bundeswehr um fast 30 Prozent auf 43 Milliarden Euro. Das neu gegründete Sondervermögen Infrastruktur und ​Klimaneutralität (SVIK) wies zum Jahresende bereits Schulden von ​24,3 Milliarden Euro auf.