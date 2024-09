Die Schuldnerquoten seien in einigen Kantonen leicht gesunken, in anderen leicht gestiegen. Es bestünden allerdings grosse regionale Unterschiede. Die Westschweiz weist eine deutlich höhere Schuldnerquoten auf als die übrige Schweiz. Weiterhin an der Spitze steht der Kanton Neuenburg, der mit 9,2 Prozent die höchste Schuldnerquote des Landes hat. Dahinter folgen die Kantone Genf mit 8,8 Prozent und Basel mit 7,3 Prozent.