Anleger und Kreditgeber können sich für eine variable Verzinsung entscheiden, die sich in der Regel wie bei Krediten am Euribor orientiert, oder für eine feste Verzinsung, die wie bei Anleihen mit dem Abstand zu Mid-Swaps angegeben wird. Geschäftsbanken werden im Sektor zu wichtigen Akteuren, und die meisten arbeiten an Schuldschein-Deals wie an klassischen Darlehen. Die Vermarktungszeiträume reichen von einer Woche bis zu einem Monat für die typischerweise breiter angelegten syndizierten Transaktionen.