Der Verdächtige war nach Angaben von Regierungsvertretern 2021 im Rahmen der «Operation Allies Welcome» in die USA gekommen, einem Programm zur Aufnahme afghanischer Ortskräfte nach dem US-Abzug aus Afghanistan. Er habe im April dieses Jahres Asyl erhalten und keine Vorstrafen gehabt. US-Präsident Donald Trump, der sich wegen des Thanksgiving-Feiertags in Florida aufhielt, bezeichnete die Tat als Akt des Bösen und des Terrors. Er kündigte an, alle unter seinem Vorgänger Joe Biden eingereisten Afghanen überprüfen zu lassen. Die US-Einwanderungsbehörde USCIS teilte am Mittwochabend mit, sie habe die Bearbeitung aller Einwanderungsanträge afghanischer Staatsangehöriger auf unbestimmte Zeit gestoppt.