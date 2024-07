Auf einer Live-Videoübertragung war zu sehen, wie der republikanische Präsidentschaftsbewerber das Gesicht verzog und seine Hand zu seinem rechten Ohr hob. Sowohl das Ohr als auch die rechte Wange waren blutverschmiert. Nach Angaben eines Wahlkampfsprechers ging es Trump gut. Er werde in einer lokalen medizinischen Einrichtung untersucht. Der für Personenschutz zuständige Secret Service teilte mit, Trump befinde sich in Sicherheit. Ein Reporter der «Washington Post» berichtete unter Berufung auf die Bezirksstaatsanwaltschaft, dass Trump von einem Streifschuss getroffen worden sei. Der mutmassliche Schütze sowie ein Mensch aus dem Publikum seien tot. Eine weitere Person befinde sich in kritischem Zustand. Identität und Motiv des Schützen waren zunächst nicht klar.