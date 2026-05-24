Der Mann habe sich dem Kontrollpunkt an der 17. Strasse und der Pennsylvania Avenue genähert, eine Waffe aus seiner Tasche gezogen und auf die Beamten geschossen, teilte der Secret Service über soziale Medien mit. Die Beamten hätten das Feuer erwidert und den Verdächtigen getroffen. Dieser sei später im Krankenhaus gestorben.
Auch ein Passant wurde von einer Kugel getroffen. Es sei jedoch unklar, wer den Schuss abgegeben habe und wie schwer die Person verletzt wurde, hiess es in einer weiteren Mitteilung, aus der mehrere Medien zitierten.
Einem Ermittler zufolge handelte es sich bei dem Schützen um eine psychisch gestörte Person. Gegen den Mann habe bereits ein Verbot bestanden, sich dem Weissen Haus zu nähern. Keiner der Beamten wurde verletzt. Präsident Donald Trump befand sich dem Secret Service zufolge während des Vorfalls im Weissen Haus.
(Reuters)