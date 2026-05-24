Der Mann habe sich ‌dem Kontrollpunkt an der 17. ‌Strasse und der ​Pennsylvania Avenue genähert, eine Waffe aus seiner Tasche gezogen und auf die Beamten geschossen, teilte der Secret Service über soziale Medien mit. Die Beamten hätten ‌das Feuer erwidert und den Verdächtigen getroffen. Dieser sei später im Krankenhaus gestorben.