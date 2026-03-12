Der Krieg im Nahen Osten, die schwankenden Ölpreise und die schwachen US-Arbeitsmarktdaten haben die Anleger in der vergangenen Woche verunsichert. Daten der Bank of America, die am Mittwoch veröffentlicht wurden, zeigten historische Zuflüsse in Einzelaktien von institutionellen und privaten Anlegern: Sie investierten in der vergangenen Woche netto 6,1 Milliarden US-Dollar, während der S&P 500 Index im Fünf-Tage-Zeitraum um 2 Prozent fiel. Privatanleger sind zu einer wichtigen Quelle der Stabilität geworden, da ihr Einfluss auf die Wall Street wächst.