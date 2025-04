«NZZ am Sonntag»:

Der abgetretene Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums (WEF), Klaus Schwab, hat nach Informationen der «NZZ am Sonntag» Stiftungsräten des WEF mit einer Klage gedroht. Schwab soll drei Mitgliedern des Prüf- und Risikoausschusses am Karfreitag, also vor seinem Rücktritt, mit einer Strafanzeige gedroht haben, wie die Zeitung unter Berufung auf gut informierte Quellen schrieb. Zuvor habe das Gremium beschlossen, eine externe Untersuchung der Vorwürfe gegen Schwab einzuleiten, die das «Wall Street Journal» kürzlich veröffentlicht hatte. Der Ausschuss soll die schriftliche Drohung Schwabs nach Angaben der Zeitung an den gesamten Stiftungsrat weitergeleitet haben.