Noch vor Jahresende wandte er sich schriftlich an den Bundesrat. Die Landesregierung hat die Idee diskutiert, doch so einfach scheint die Annahme des Geschenkes nicht. Zuerst braucht es eine gesetzliche Grundlage – und die Zustimmung des Stiftungsrats. Eine entsprechende Antwort, unterzeichnet von Bundespräsident Guy Parmelin (66) und dem Bundeskanzler, ging kurz vor dem diesjährigen WEF an Schwab. Zu den Blick-Recherchen gibt sich die Bundeskanzlei auf Anfrage zugeknöpft: Zu «allfälligen Korrespondenzen des Bundesrates mit Privatpersonen» erteile sie keine Auskünfte.