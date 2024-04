Beim Ausblick zeigt sich der Uhrenhersteller wie gewohnt zuversichtlich. Die Zuversicht gründet sich auf die Einführung neuer Produkte, die Präsenz in den sozialen Medien während der Olympischen Spiele 2024 in Paris sowie auf die steigende Nachfrage in China. Einige Analysten prognostizieren jedoch einen vorübergehenden Rückgang des Betriebsergebnisses im Jahr 2024 aufgrund des negativen Operating Leverage, der Wechselkurssituation und der fortgesetzten Investitionen.