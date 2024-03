«Die gedrückte Nachfrage auf den inländischen und internationalen Märkten belastete weiterhin die Leistung des Sektors», sagte Usamah Bhatti von S&P Global Market Intelligence. Sowohl die Produktion als auch die Auftragseingänge, die beiden wichtigsten Teilindizes des PMI, gingen so schnell zurück wie seit einem Jahr nicht mehr. Die Befragten führten Faktoren wie eine schwache Verkaufsnachfrage im In- und Ausland sowie Produktionsverzögerungen aufgrund von Maschinenstillständen an. Auch die Exportverkäufe sanken weiter und sind seit zwei Jahren rückläufig. Schwache Verkäufe in China waren der Hauptgrund für die Einbrüche bei den Ausfuhren, während die Ausfuhren aus den USA und Europa ebenfalls gedämpft waren.