Die Resultate der 30-Jahres-Auktion folgte auf ähnlich schlechte Ergebnisse für den Verkauf von 3- und 10-jährigen Anleihen zu Beginn der Woche. Diese Kombination verstärkte die Besorgnis über die Kursentwicklung der US-Renditen. Die Anleger dürften wohl weiterhin höhere Renditen bei den Anleihen einfordern, da das ansteigende Budgetdefizit in den USA die Auktionsgrössen in Zukunft weiter in die Höhe treiben wird. Mit 4,70 Prozent liegt die Rendite für 10-jährige Treasury Bonds zwar immer noch fast 25 Basispunkte unter den in der letzten Woche erreichten Mehrjahreshöchstständen, doch der Anstieg schürte Ängste vor einem neuen Meilensteinen: Marktteilnehmer schliessen nicht aus, dass die Rendite in den nächsten Wochen auf 5 Prozent ansteigen könnte.