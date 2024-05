Die Kaffeehaus-Kette gab am Dienstag nach Börsenschluss in New York einen Rückgang des Umsatzes auf vergleichbarer Basis in den USA von drei Prozent und in China um elf Prozent bekannt. Der Rückgang im zweiten Geschäftsquartal ist der erste seiner Art seit fast drei Jahren. Der Gesamtumsatz lag bei 8,6 Milliarden Dollar, während IBES-Experten gut 9,1 Milliarden erwartet hatten. Auf vergleichbarer Basis betrug der Rückgang vier Prozent. Analysten hatten nach LSEG-Angaben einen Anstieg von 1,4 Prozent erwartet. Die Starbucks-Aktie verlor im nachbörslichen Handel zunächst acht Prozent.