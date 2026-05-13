Das ‌angepasste Konzernergebnis nach ‌Steuern von Porsche SE schrumpfte um ​ein Fünftel auf 400 Millionen Euro, wie der Dax-Konzern am Mittwoch mitteilte. Einschliesslich der ‌nicht zahlungswirksamen Wertberichtigungen auf VW und Porsche sankk der Nettoverlust auf ​0,9 Milliarden Euro von ​1,1 Milliarden ​Euro vor Jahresfrist.