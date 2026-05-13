Das angepasste Konzernergebnis nach Steuern von Porsche SE schrumpfte um ein Fünftel auf 400 Millionen Euro, wie der Dax-Konzern am Mittwoch mitteilte. Einschliesslich der nicht zahlungswirksamen Wertberichtigungen auf VW und Porsche sankk der Nettoverlust auf 0,9 Milliarden Euro von 1,1 Milliarden Euro vor Jahresfrist.
«Der Start ins Geschäftsjahr entspricht unseren Erwartungen», erklärte Vorstandschef Hans Dieter Pötsch. Bei VW und Porsche müssten die lange Zeit gut funktionierenden Geschäftsmodelle neu ausgerichtet werden. Intelligente Lösungen zur nachhaltigen Stärkung von Wettbewerbsfähigkeit und Profitabilität müssten konsequent umgesetzt werden.
(Reuters)