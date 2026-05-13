Das ‌angepasste Konzernergebnis nach ‌Steuern von Porsche SE schrumpfte um ​ein Fünftel auf 400 Millionen Euro, wie der Dax-Konzern am Mittwoch mitteilte. Einschliesslich der ‌nicht zahlungswirksamen Wertberichtigungen auf VW und Porsche sankk der Nettoverlust auf ​0,9 Milliarden Euro von ​1,1 Milliarden ​Euro vor Jahresfrist.

«Der Start ins Geschäftsjahr entspricht ‌unseren Erwartungen», erklärte Vorstandschef Hans Dieter Pötsch. Bei VW und ​Porsche ​müssten die ⁠lange Zeit gut ​funktionierenden Geschäftsmodelle neu ausgerichtet ⁠werden. Intelligente Lösungen zur nachhaltigen ‌Stärkung von Wettbewerbsfähigkeit und Profitabilität müssten konsequent umgesetzt ‌werden.

(Reuters)