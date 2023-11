Periphere Lagen weniger gefragt

Deutlich mehr Büroflächen waren laut der Erhebung vor allem auf Lagen ausserhalb der fünf grossen Zentren Zürich, Genf, Basel, Bern und Lausanne verfügbar. Auch in den Vororten der Zentren stieg die Zahl der verfügbaren Büros an. Besonders ausgeprägt sei dies in der Zürcher Flughafenregion und im Limmattal gewesen. Hier standen im dritten Quartal in absoluten Zahlen noch nie so viele Büros zur Anmietung bereit, heisst es weiter.