Beim US-Kosmetikkonzen Estee Lauder trüben höhere Investitionen in Marketing und Produktinnovationen sowie Belastungen durch Zölle die Gewinnaussichten. Für das Geschäftsjahr 2025/26 stellte der Vorstand ein Umsatzwachstum zwischen drei und fünf Prozent sowie einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,05 bis 2,25 Dollar in Aussicht, wie Estee Lauder am Donnerstag mitteilte. Die Mitte beider Prognosespannen liegt damit leicht unter den Analystenschätzungen. Mit dem verhaltenen Ausblick verschreckte der Konzern mit Marken wie La Mer, Clinique, Bobbi Brown oder Aveda die Anleger und schickte seine Aktien auf Talfahrt. Die Papiere fielen im vorbörslichen Handel um rund neun Prozent.
Der Umsatz im abgelaufenen zweiten Quartal traf mit 4,23 Milliarden Dollar indes die Erwartungen. Der Konzern befindet sich unter Vorstandschef Stephane de La Faverie in einem Umbau. Dieser umfasst eine schnellere Markteinführung neuer Produkte beispielsweise in der Hautpflege, aber auch neue Luxus-Preisklassen.
(Reuters)