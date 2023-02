Erneute Schätzungsreduktionen zu erwarten

Aus Sicht seines Berufskollegen bei der Bank Vontobel bewegt sich zumindest das Resultat fürs Schlussquartal im Rahmen der Erwartungen. Dank Fortschritten beim Umlaufvermögen und geringeren Investitionen liegt der freie CashFlow sogar etwas über den bankeigenen Schätzungen. Den vorsichtigen Ausblick fürs laufende Quartal und die gedämpften Erwartungen ans kommende Jahr legt jedoch auch er negativ aus. In Erwartung einer negativen Börsenreaktion hält der Vontobel-Analyst dennoch an der Kaufempfehlung sowie am Kursziel von 15 Franken fest.